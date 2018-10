LeasePlan blaast beursgang af

De aankondiging komt op het moment dat de beurskoersen wereldwijd onder druk staan. Een woordvoerster van LeasePlan wil desgevraagd niets zeggen over de toekomstplannen van het bedrijf, maar verklaarde wel dat „volatiliteit op de beurs nooit goed is.”

’Heel vreemd’

„Ik vind dit heel vreemd'', reageert analist Jos Versteeg van zakenbank InsingerGilissen in een eerste reactie. ,,Heel raar dat ze na de eerste 5 procent koersdaling op de beurs meteen zenuwachtig worden. Ik heb niet de indruk dat er de afgelopen week wereldschokkende gebeurtenissen zijn geweest die niet van tevoren waren te voorzien.''

Het gebeurt vaker dat een bedrijf een beursgang afblaast, maar zelden zo kort op de aankondiging van het plan. Versteeg oppert nog dat een mogelijke afschrijving voor LeasePlan van tientallen miljoenen euro's in Turkije er wellicht iets mee te maken heeft, maar daarvoor zou hij eigenlijk meer onderzoek moeten doen.

Het is al voor de tweede keer dit jaar dat LeasePlan de beursgang afblaast. Afgelopen voorjaar was het concern niet tevreden over de waarde die beleggers wilden toekennen aan de aandelen LeasePlan.

LeasePlan kondigde vorige week aan opnieuw een poging te doen om naar de beurzen in Amsterdam en Brussel te gaan. Topman Tex Gunning zei toen dat het nu het goede moment was om naar de aandelenmarkt te gaan. Het bedrijf had voor de beursintroductie liefst tien banken in de armen genomen. LeasePlan is in handen van een groep investeerders, waaronder private equity firma TDR en pensioenbelegger PGGM.

Vloot van 1,8 miljoen auto’s

Het in 1963 opgerichte LeasePlan is een van de grootste leasemaatschappijen in de wereld, met een jaaromzet van dik 9 miljard euro en 1,8 miljoen auto’s in meer dan dertig landen.

De onderneming boekte in de eerste helft van dit jaar een omzet van €4,8 miljard. Dat was 2,2% meer dan in de eerste zes maanden van 2017.