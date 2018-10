60.000 euro in kluis, toch bijstandsuitkering

De twee ontvingen vanaf 3 augustus 2012 een bijstandsuitkering voor gehuwden. Nog geen twee weken later, op 15 augustus 2012, droeg de man een huis in Turkije officieel over aan zijn zoon. Hij ontving daar geen geld voor.

Bekijk ook: Bijstandsfraude Nederturken kost miljoenen

Bij een rechtmatigheidsonderzoek in 2017 vroeg de gemeente Borne bankafschriften van het stel op. Hierbij kwam aan het licht dat zij een bankkluis huurden. In de kluis werd voor zo’n €60.000 aan geld en goud aangetroffen. Dit is meer dan €11.370, het maximale vermogen dat een stel mag hebben zonder het recht op bijstand te verliezen.

Turks huis

Het stel had noch het huis in Turkije, noch het fortuin in de kluis opgegeven aan de gemeente toen het een uitkering aanvroeg. Daarmee hebben zij volgens de gemeente de op hen rustende inlichtingenverplichting geschonden.

Bekijk ook: Onderzoek in Turkije naar bijstandsfraude mag

De gemeente wilde ruim €74.000 aan betaalde uitkering, over de periode van 3 augustus 2012 tot 30 april 2017, terugvorderen van het stel. Het stel stapte echter naar de Rechtbank Overijssel om bezwaar te maken tegen deze beslissing en kreeg gelijk.

Cultuur

Volgens de rechtbank is namelijk niet vastgesteld dat het geld in de kluis van de bijstandsontvangers, waar zij voor betaalden en exclusieve toegang tot hadden, ook van hen was.

’Op grond van de in hun cultuur geldende gebruiken hebben eisers het geld van hun kinderen in bewaring gekregen. Het geld van hun zoon was bedoeld voor financiering van zijn bruiloft. Een bedrag van €34.000 en de sieraden zijn van de dochter van eisers. Tijdens haar bruiloft heeft zij dit geld en de sieraden ontvangen en vanwege haar scheiding in 2004 aan eisers verzocht dit voor haar te bewaren’, staat in het vonnis te lezen.

Nieuwe onderbouwing

De gemeente heeft volgens de rechtbank niet bewezen dat de twee de hele periode dat zij een uitkering ontvingen, te veel vermogen hadden en stelt de gemeente Borne in het ongelijk.

De gemeente moet met een nieuwe onderbouwing komen om de uitkering terug te vorderen. In een volgende zaak kan nog steeds beslist worden dat de twee het ontvangen overheidsgeld moeten terugbetalen, waarschuwt de rechter.

Bekijk ook: Aanpak fraude kreeg geen prioriteit

Wel moet de gemeente het stel nu al €1002 aan verleende rechtsbijstand vergoeden, plus €43,08 aan gemaakte reiskosten en de griffierechten van €46.

Bekijk ook: Laag waterverbruik verraadt bijstandsfraudeur