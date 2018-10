VELUX lijft industriële lichtdakenleverancier in

,,Met de overname van JET-Group worden we in Europa een van de meest toonaangevende spelers op de markt voor commerciële daglichtsystemen”, zegt David Briggs, ceo van VELUX Group. ,,De acquisitie van JET past hierin omdat het schaalvergroting en uitbreiding van onze activiteiten naar een geheel nieuw marktsegment mogelijk maakt.”

JET Group is Europees marktleider in industriële dakraamsystemen. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in het Duitse Hüllhorst en is statutair in Den Bosch gevestigd. Egeria kocht JET Group in 2014. Sindsdien groeide de jaaromzet van JET Group van €130 miljoen naar €170 miljoen

Overnamesom

VELUX wil JET Group volledig integreren binnen het bedrijf om naast zijn leidende positie op de particuliere markt ook zijn commerciële divisie uit te bouwen, zoals lichtkoepels op bedrijfsgebouwen. Zo verwacht de Deense dakramenproducent de groothandelsactiviteiten van JET uit te kunnen bouwen door gebruik te maken van het wereldwijde distributienetwerk dat VELUX nu al bezit.

Op dit moment heeft VELUX voor zijn commerciële divisie twee productielocaties in de Verenigde Staten en Denemarken. Het concern behaalt met ruim tienduizend werknemers een jaaromzet van €2,5 miljard. JET Group heeft achthonderd medewerkers in vier productielocaties, waaronder Nederland.

Het is niet bekendgemaakt wat VELUX betaalt voor JET Group. De overname moet nog wel goedgekeurd worden door de Duitse en Oostenrijkse autoriteiten.