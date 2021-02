KLM:’Reizen komt weer terug, iedereen zat van Teams’

Premium Financieel

Coulance voor klant die geen Max wil vliegen

De ’Max’ blijft het paradepaardje in de vloot van luchtvaartmaatschappij TUI. Die had woensdag de primeur van de eerste commerciële vlucht in Europa met de Boeing 737 Max na bijna twee jaar. Het is nog niet duidelijk wanneer de Max in Nederland weer de lucht in gaat.