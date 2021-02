KLM-topman houdt hoop in diepe crisis

Voor luchtvaartcombinatie Air France KLM is er nog geen verlichting uit de crisis waarin het is beland door de coronapandemie. Vaccinaties leiden nog niet tot het openen van grenzen. Vorig jaar werd een recordverlies van €7 miljard in de boeken gezet. Maar topman Pieter Elbers van KLM verwacht dat de markt zal aantrekken, zodra de grenzen weer opengaan.