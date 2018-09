Weer minder mensen met betalingsachterstand

In totaal staan er 10,25 miljoen Nederlanders geregistreerd bij het BKR omdat ze een lening of krediet (van meer dan 250 euro) hebben. Voor het overgrote deel, 93 procent, is er geen vuiltje aan de lucht.

Het aantal mensen met een betalingsachterstand daalt al sinds 2015. En dat is voor het BKR reden tot tevredenheid, vooral omdat in december vorig jaar de registratiegrenzen zijn aangepast. ,,Voorheen registreerden kredietverstrekkers alle kredieten van 500 euro tot 175.000 euro. Sinds dit jaar zijn dat alle kredieten vanaf 250 euro. Daardoor zijn er ruim 2 miljoen geregistreerde krediethouders bijgekomen. Dat het aantal betalingsachterstanden desondanks afneemt, is een positieve ontwikkeling", zegt directeur Peter van den Bosch.