Diefstal van $1 miljard cryptomunten

Dat schadebedrag van ruim $970 miljoen is bovendien waarschijnlijk het topje van de ijsberg; volgens een beveiliger is de schade eerder 50% hoger - maar wordt die niet gemeld.

Al jaren blijken de handelsplatforms voor de inmiddels 1600 cryptomunten niet veilig tegen hacks. De toename van digitale inbraken, met 250% ten opzichte van 2017, is opvallend, aldus onderzoekers van cyberbeveiligingsbedrijf CipherTrace.

Veel kleinere diefstallen

Zijn laatste rapport, dat ook over criminele activiteiten en het witwassen van geld in de digitale valutamarkt gaat, toont een gestaag toenemend aantal kleinere diefstallen, variërend van $20 tot $60 miljoen per kraak.

In totaal $173 miljoen alleen al in het derde kwartaal, ondanks de oproep van softwarebeveiligers om de muntenhandelsplaatsen beter te af te grendelen.

In 2017 ging het nog in totaal om $266 miljoen, aldus onderzoekers van CipherTrace. Vanwege de populariteit van cryptomunten zijn wel meer hackers naar de handelsplatforms getrokken, het aantal inbraakpogingen is stormachtig gestegen.

Achterstand waakhonden

De markt was echter gewaarschuwd na een aantal grote diefstallen, waaronder die bij Mt.Gox van $450 miljoen bitcoin in 2014.

De toezichthouders lopen in hun aanpak van hackers nog een paar jaar achter, ook omdat er maar een paar landen zijn die echt strenge antiwitwaswetten hebben, aldus de directeur van CipherTrace tegenover Reuters.