'Wall Street staat voor vlakke opening'

De inflatie kwam in september uit op 2,3 procent, tegen 2,7 procent in augustus. De oplopende consumentenprijzen spelen een belangrijke rol in het rentebeleid van de Federal Reserve. De Amerikaanse koepel van centrale banken verhoogde de rente dit jaar al drie jaar en algemeen wordt gerekend op een vierde rentestap in december, tot ergernis van president Donald Trump. Die uitte opnieuw forse kritiek op de Fed en noemde het rentebeleid ,,gestoord".

De hogere rentes op obligaties zorgen voor oplopende financieringskosten voor bedrijven. Ook worden obligaties een interessantere belegging, waardoor sommige investeerders geld uit aandelen verschuiven naar de waardepapieren.

Alphabet onderuit

Bij de bedrijven wordt onder meer gekeken naar de technologiesector, die woensdag een flinke tik te verwerken kreeg. Zo gingen Amazon, Twitter en Google-moederbedrijf Alphabet fors onderuit. Technologiebeurs Nasdaq leverde 4,1 procent in tot 7422,05 punten. De Dow-Jonesindex sloot 3,2 procent lager op 25.598,74 punten. De breder samengestelde S&P 500 verloor 3,3 procent tot 2785,68 punten.

Verder mag het onlangs tot Dow-fonds gepromoveerde Walgreens Boots zich opmaken voor een lagere opening. De drogisterijreus kwam met tegenvallende omzetcijfers.

Delta Air Lines

Luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines kan daarentegen juist profiteren van iets beter dan verwachte kwartaalcijfers. De winst was hoger dan gedacht.

Tesla staat mogelijk ook in de belangstelling. Topman Elon Musk ontkende via Twitter dan James Murdoch in beeld is om hem op te volgen als voorzitter bij de maker van elektrische auto's. Musk moet die functie afstaan als onderdeel van een schikking met beurswaakhond SEC.

Verder maakt Compugen naar verwachting een sprongetje. Bristol-Myers Squibb maakte bekend 12 miljoen in het bedrijf te steken als onderdeel van een samenwerking aan een middel tegen kanker.