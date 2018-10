Beleid ECB niet anders ondanks spanningen

Frankfurt - Beleidsmakers van de Europese Centrale Bank (ECB) hebben tijdens de meest recente beleidsvergadering gesproken over de oplopende handelsspanningen wereldwijd, die mogelijk de economische groei in de weg kunnen zitten. Ingrepen in het monetaire beleid vonden de knappe koppen desondanks nog niet nodig. Dat valt op te maken uit de notulen van de bijeenkomst.