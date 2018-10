Wall Street zakt flink weg

De Dow-Jonesindex stond rond 17.45 uur (Nederlandse tijd) 0,8% lager op 25.397 punten. De brede S&P 500 leverde eveneens 0,8% in op 2760 punten. Techbeurs Nasdaq ging 0,4% omlaag tot 7390 punten.

De inflatie kwam in september uit op 2,3 procent, tegen 2,7 procent in augustus. De oplopende consumentenprijzen spelen een belangrijke rol in het rentebeleid van de Federal Reserve. De Amerikaanse koepel van centrale banken verhoogde de rente dit jaar al drie jaar en algemeen wordt gerekend op een vierde rentestap in december, tot ergernis van president Donald Trump.

Twitter in de lift

De hogere rentes op obligaties zorgen voor oplopende financieringskosten voor bedrijven. Ook worden obligaties een interessantere belegging, waardoor sommige investeerders geld uit aandelen verschuiven naar de waardepapieren.

Bij de bedrijven werd onder meer gekeken naar de technologiesector, die woensdag een flinke tik te verwerken kreeg. Amazon dook nog eens respectievelijk 2,5% omlaag Twitter ging 0,3% omhoog.