’Malaise bij aandelen geen reden tot paniek’

Volgens Noculak komt uit onderzoek naar voren dat de stijgende langlopende rente op obligaties in de VS pas pijn gaan doen voor de aandelenmarkten bij een niveau rond 3,5%. Zij wijst er op dat de obligatierente momenteel rond de 3,2% ligt.

Noculak benadrukt dat beleggers vooral moeten kijken naar de winstcijfers van Amerikaanse bedrijven die de komende weken naar buiten komen. De bedrijfsprestaties over het voorbije kwartaal zullen duidelijk maken of de aandelendop zal aanhouden of slechts een hobbeltje is, stelt Noculak.

Wel houdt zij er rekening mee dat de volatiliteit de aandelenmarkten zal blijven kenmerken gelet op de verkrapping van het Amerikaanse monetaire beleid.