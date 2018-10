Fagron blijft stevig groeien

Fagron levert grondstoffen voor medicijnen aan apothekers en ziekenhuizen. Ⓒ FAGRON

Amsterdam - Ook in het derde kwartaal wist Fagron autonoom weer met ongeveer 10% te groeien. Of dergelijke groeicijfers lang vol te houden zijn, vindt topman Rafael Padilla moeilijk in te schatten. Wel benadrukt hij dat een eventuele economische neergang geen bedreiging vormt.