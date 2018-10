Multinationals willen ’betrouwbare’ politiek

Die boodschap hebben Jan Hommen en een reeks andere president-commissarissen donderdag afgegeven aan premier Mark Rutte tijdens een bijeenkomst in het Catshuis. Dat zei Hommen tegen BNR Nieuwsradio.

„Wij hebben gesproken over één punt in de belastingen”, zei Hommen, president-commissaris bij Ahold/Delhaize. „En dat is de zorg dat wij weten waar we aan toe zijn. Zorg dat de overheid daarin standvastig is en dat we weten in wat voor klimaat we terecht komen.” Hij voegde eraan toe dat hij wil dat de overheid ’betrouwbaar’ is, ’in de zin van wat we afspreken is wat we doen’.

Hommen zei tijdens het radio-interview meermaals dat de dividendbelasting niet ter sprake is gekomen. „Dividendbelasting is niet aan de orde geweest, absoluut niet.” Maar toch leek hij met zijn uitspraken over een standvastige overheid wel degelijk te hinten op het besluit van het kabinet om de afschaffing van de dividendbelasting te heroverwegen.

Verstoorde relatie

De relatie tussen politiek en bedrijfsleven is de afgelopen tijd danig verstoord geraakt. Er was begin van dit jaar veel ophef over de salarisverhoging van ING-topman Ralph Hamers. En recentelijk heeft minister Wopke Hoekstra van Financiën ING onder druk gezet om consequenties te verbinden aan een groot witwasschandaal. ING-commissaris Henk Breukink haalde daarop uit naar de minister.

Vrijdag werd duidelijk dat de verhuizing van het Londense kantoor van Unilever naar Rotterdam niet doorgaat. Daarom denkt het kabinet opnieuw na over de afschaffing van de dividendbelasting, waarop Unilever-ceo Paul Polman stelde dat de verhuizing gefrustreerd was door politiek gedoe rond de dividendbelasting.

Communicatie

Hommen stelde dat het gesprek met Rutte niet bedoeld was om de kou uit de lucht te halen. Maar wel is de onderlinge verstandhouding besproken, zo zei hij bij BNR. „We hebben gekeken hoe we met z’n allen ook communicatief elkaar beter kunnen vertegenwoordigen. We hebben geen beschuldigende vinger waar dan ook naar toe gewezen.”

Blijkbaar heeft Rutte duidelijk gemaakt dat hij niet gediend is van de kritiek van het bedrijfsleven op het politieke debat. Hommen: „Ik denk dat we een paar leuke adviezen hebben gekregen dat we wat meer communicatief moeten zijn dan we geweest zijn.”