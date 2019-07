Leegstand in de winkelstraat neemt weer toe

Bij het terugdringen van de leegstand is het belangrijk dat er voor winkelpanden andere bestemmingen kunnen worden gevonden. Afgelopen jaren sloten veel winkels hun deuren, maar de vrijgekomen panden werden vervolgens omgebouwd naar woningen of er werd bijvoorbeeld een restaurant van gemaakt.

In die zogenoemde "onttrekking aan de voorraad" is de afgelopen maanden de klad gekomen. In heel 2018 hebben bijna 2000 winkelpanden een andere functie gekregen. In de eerste helft van dit jaar waren dit er minder dan 300.

"Mogelijk is het laaghangende fruit geplukt en zijn de panden die makkelijk om te bouwen waren al gedaan", zegt Gertjan Slob, directeur onderzoek bij Locatus, tegen BNR Nieuwsradio. "Wat nu overblijft is waarschijnlijk wat lastiger. Daar moet meer moeite voor worden gedaan."