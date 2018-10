Regelwoud bij plant bomen

Pluimveehouder Johan Verbeek vindt zijn vak veel leuker nu zijn kippen tussen de fruitbomen lopen. Ⓒ Ruben Meijerink/APA

Honderden veehouders hebben ervoor gekozen hun vee los te laten lopen in een weiland. De overheid stimuleert het dubbelgebruik van landbouwgrond, maar veel boeren verdwalen in een web van tegenstrijdige regels over biologische keurmerken, subsidies en grondprijzen.