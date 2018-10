Trump prikt vorkje met Kanye West

De lunch vond plaats in de ruimte voor diners in het Witte Huis waar ook zijn dochter Ivanka Trump en schoonzoon Jared Kushner bij aanwezig waren.

Het bezoek van West volgt nadat een aantal maanden geleden zijn vrouw Kim Kardashian bij Trump nog had gepleit voor de gratie van een gedetineerde.

Tijdens de lunch stelde West hervormingen in de Amerikaanse gevangenissen ter discussie, terwijl Trump de aanwezigheid van de populaire rapper goed kan gebruiken in de aanloop naar de verkiezingen in november.