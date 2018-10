Noodlijdend Sears krijgt nieuwe dreun

De koers van Sears dook rond 19.30 uur (Nederlandse tijd) nog eens bijna 20% omlaag naar een stand van $0,39. Daarmee is het aandeel in een week tijd bijna gehalveerd.

Het nieuws dat drie leveranciers van Sears hebben bevestigd dat in de voorbije weken de deadlines om te betalen zijn gemist, werkte een nieuwe verkoopgolf in de hand.

In de aanloop naar de belangrijke laatste maanden van het jaar voor de retail is de grote vraag in hoeverre Sears de activiteiten nog kan voortzetten.