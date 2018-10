Invallen bij Heineken-deelneming en AB InBev in India

De bierbrouwers worden beticht van het maken van verboden prijsafspraken. Bij de invallen is mogelijk bewijslast meegenomen, waaronder e-mailverkeer, zeggen goed ingevoerde bronnen tegenover persbureau Reuters.

Heineken zegt in een verklaring dat het ,,op de hoogte is van de recente acties van de Mededingingsautoriteiten in India met betrekking tot United Breweries Limited en andere brouwers. Alhoewel Heineken een minderheidsbelang heeft in UBL en niet betrokken is bij de dagelijkse commerciele activiteiten van het bedrijf, zal het volledig medewerking verlenen aan het onderzoek van de CCI. Aangezien de CCI de situatie nu eerst gaat onderzoeken, is Heineken op dit moment niet in de positie om verder commentaar te geven.”

Heineken verkoopt in India de merken Heineken en Amstel. United Breweries brouwt Kingfischer.

Opmerkelijk is dat de Indiase overheid al enige tijd achter de Indiase zakenman Vijay Mally aan zit, de vroegere baas van United Breweries. Mallya was ook eigenaar van vliegtuigmaatschappij King Fischer, maar dat bedrijf ging failliet. Mallya vluchtte naar Engeland, de schuldeisers in India achterlatend. India probeert al enige tijd Mallya uitgeleverd te krijgen, maar tot nu toe zonder succes. Mallya is nog steeds grootaandeelhouder van United Breweries.

