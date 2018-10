'Coalitie neigt naar lagere winstbelasting'

,,We gaan horen welke voorstellen het kabinet doet'', aldus de kersverse fractieleider van D66, Rob Jetten. Het is zijn eerste overleg met de overige coalitiepartijen. Of ze er donderdagavond al uitkomen? ,,Dat gaan we zo meteen zien.''

Ingewijden verwachten een vervolg van de discussie tijdens het normale coalitieoverleg maandag. Eind volgende week zou een en ander dan bezegeld moeten worden.

Het kabinet kondigde eind vorige week aan dat de veel bekritiseerde afschaffing van de belasting op de winstuitkering van bedrijven aan hun aandeelhouders, wordt heroverwogen. Daarmee is het schrappen van de taks van tafel, aldus waarnemers. De coalitiepartijen zeiden eerder al dat het voor de hand ligt de begrotingsruimte die daardoor ontstaat, volgend jaar 1,9 miljard euro, te benutten voor andere vormen van lastenverlichting voor het bedrijfsleven.

De coalitie denkt ook na over handhaving van de zogenoemde expat-regeling. Die voordelige fiscale regeling voor buitenlandse werknemers zou worden ingeperkt van acht naar vijf jaar. Ook belastingmaatregelen die nadelig uitpakken voor directeuren-grootaandeelhouders, staan mogelijk op de tocht.

Oproepen van de oppositie om ook de burger te laten meeprofiteren, of te investeren in de publieke sector, lijkt de coalitie naast zich neer te leggen. De regeringspartijen vinden nog altijd dat de lastenverlichtingen die zijn afgesproken in het regeerakkoord, evenwichtig zijn verdeeld tussen bedrijven en huishoudens.