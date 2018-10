Nervositeit bij beleggers in VS schiet omhoog

De zogeheten VIX-index steeg rond 21.00 uur (Nederlandse tijd) naar een stand van 26, het hoogste niveau sinds februari, als een teken dat de nervositeit bij beleggers heeft toegeslagen. Halverwege september was er nog geen vuiltje aan de lucht met een een historische laag niveau van net boven de 10.

De voortdurende onrust over het handelsconflict tussen Amerika en China en de nieuwe renteverhoging van de Federal Reserve hebben in de voorbije weken echter de gemoedsrust flink in de war geschopt.

De komende stroom van bedrijfsresultaten zal naar verwachting meer duidelijkheid gaan geven in hoeverre bedrijven in het voorbije kwartaal last hebben gekregen in de winstgevendheid.