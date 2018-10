'HNA dicht bij verkoop Swissport'

De gesprekken over Swissport zijn in een vergevorderd stadium, maar een definitieve deal is nog niet gesloten. Ook investeerders Cerberus en de Singaporese staatsinvesteringsmaatschappij Temasek hadden interesse getoond in het bedrijf, aldus ingewijden tegen persbureau Bloomberg.

HNA verkoopt onderdelen om zijn schuldenlast te verkleinen. Eerder dit jaar wilde het Chinese bedrijf Swissport naar de beurs brengen, maar daar werd vanaf gezien vanwege de volatiele marktomstandigheden.