Landbouwakkoord weer op lange baan geschoven

„We zijn er nog niet”, zegt landbouwminister Piet Adema na afloop van het marathonoverleg. „We hebben vooruitgang geboekt, maar we zijn er nog niet.” De partijen zijn er nog niet uit over de financiering van landschapsdiensten, dus wat de boer krijgt voor natuurbeheer op de lange termijn, dat er bescherming is voor boeren in kwetsbare gebieden, maar ook mest en grondgebondenheid is nog steeds een heikel punt. „Daar is lang over gesproken, en moeten we nog doorspreken.” Ook wordt er nog steeds gesproken over het legaliseren van de PAS-melders, die door een uitspraak van de rechter illegaal zijn geworden.

Achterban

LTO voorman Sjaak van der Tak hamerde er op dat er deze week een akkoord moest liggen. „Maar op de vier punten die enorm belangrijk zijn voor boeren zijn we er nog niet volledig uit.” LTO gaat het conept-akkoord nog niet aan de achterban voorleggen. Als de vier heikele punten zijn opgelost, kan Van der Tak dat pas doen, zegt hij.

Wel wordt er een ’zodanig concept’ doorgestuurd naar het Planbureau voor de Leefomgeving om te worden doorberekend. Dat geeft de partijen zo’n twee tot drie weken extra. „Dat geeft ons tijd om nog even door te praten”, zegt Adema. „Maar we hebben allemaal belang bij een voldragen akkoord.”

Volgens Roy Meijer van de jonge boeren (NAJK) zijn de overleggen het ’één grote therapiesessie voor de puinzooi die is ontstaan in de afgelopen jaren.’ „Als wij na zo’n lange nacht op deze vier punten komen, vind ik dat de moeite om er nog over door te praten.”

Rutte

Premier Mark Rutte schoof in het holst van de nacht aan, en zegt na afloop dat het ’intensieve en goede gesprekken’ waren. „Er is vreselijk hard gewerkt, ook afgelopen dag en nacht, er is nog veel werk aan de winkel en er zijn afspraken gemaakt op welke manier we dat vorm gaan geven.” Op de vraag waarom het nodig was dat Rutte zelf aanschoof, zegt de premier laconiek: „Ik woon in Den Haag en het is in Den Haag.”

Tot in de vroege uurtjes waren alle partijen van de hoofdtafel, van LTO tot de supermarktbranche, bijeen in de Haagse Villa Ockenburgh. Doel was om in de nacht van woensdag op donderdag alle neuzen dezelfde kant op te krijgen, nu er al sinds december over de inhoud van het document wordt gesproken. Alle partijen hebben het document dan ook ’tot achter de komma’ doorgenomen, maar toen even na half vier ’s nachts bleek dat ze er nog niet uit waren, werd er op ’de pauzeknop’ gedrukt. Vervolgens verlieten alle overige organisaties, zoals voedselverwerkers, banken en supermarkten, de chique villa.

Sjaak van der Tak (LTO) tijdens het overleg. Ⓒ ANP/HH

Uitgelekt

Landbouwminister Piet Adema wilde graag voor Hemelvaartsdag van alle partijen een akkoord, maar die deadline wordt opnieuw niet gehaald. Een deel van het concept-landbouwakkoord lekte dinsdagmiddag al uit. Daar staat in dat de landbouwsector aan strengere duurzaamheidseisen moet voldoen, en dat boeren daar een betere prijs voor moeten krijgen. Die duurzaamheidseisen moeten dan in de toekomst de standaard worden waaraan alle producten die in Nederland worden verkocht moeten voldoen. Daarnaast staat in het concept dat de boer betaald moet krijgen voor natuurbeheer.

Het prijskaartje wordt idealiter door de hele keten verdeeld, van producent tot verwerker. Adema zegt 6,7 miljard euro nodig te hebben om de maatregelen uit het akkoord te realiseren. Ook banken zullen een deel inleggen, zij willen tot 4 miljard euro beschikbaar stellen.

Heronderhandelen

De partijen zijn al sinds december vorig jaar in gesprek om te komen tot een akkoord dat toekomst moet bieden aan de agrarische sector. Stikstofbemiddelaar Johan Remkes stelde het akkoord voor om de boeren een goed verdienmodel te geven. Helemaal nu het kabinet boeren massaal wil laten verduurzamen, verplaatsen of uitkopen (rondom kwetsbare natuurgebieden) zou het akkoord als smeermiddel kunnen dienen voor de landbouwtransitie. Het akkoord moest er eigenlijk in maart al zijn, maar werd een paar keer uitgesteld, omdat de standpunten van de vele verschillende partijen aan tafel nog te ver uiteen lagen. Ook liepen er al een aantal partijen weg van tafel, zoals Agractie.

Het CDA heeft in de Tweede Kamer aangegeven te willen heronderhandelen over de stikstofparagraaf nadat het landbouwakkoord gesloten is. Partijleider Wopke Hoekstra kon woensdag nog geen duidelijkheid geven over de termijn waarbinnen hij met coalitiepartners om tafel wil om het coalitieakkoord open te breken.