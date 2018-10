Detacheerder Continu met nieuwe ceo over grens

De intermediair voor de bouw en de industrie stelt met Winterscheidt (40) als nieuwe directeur „nadrukkelijker over de grens” te kijken voor zijn verdere groei in België en ook in Duitsland, waar de detacheerder nog niet actief is.

Continu heeft vijftien kantoren, tweehonderd werknemers en €80 miljoen omzet.

Over de reden van de wisseling van directeur De Bruijn - die wel als adviseur aanblijft, sinds 1998 in dienst was en vanaf 2005 aandeelhouder - doet het concern geen nadere mededelingen.

Uitbreiding

De Bruijn volgde zelf in 2012 Siegfried Mulder op, die later als aandeelhouder en commissaris betrokken bleef bij het bedrijf. Siegfried Mulder was in 1995 een van de medeoprichters van Continu.

Eerder dit jaar nam Continu collega-detacheerder MTénV over. Continu zelf maakt sinds 2015 deel uit van detacheringsconcern House of HR, dat veertien merken telt en vijfhonderd kantoren in tien landen met in 2017 €1,4 miljard omzet heeft.

