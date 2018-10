Vertraging oordeel comité EMA bij Kiadis

De biotechnoloog is bezig met het aanvragen van goedkeuring voor ATIR101, het enige middel van het bedrijf, en is daarover in gesprek met het EMA. Kiadis heeft wat extra tijd gevraagd voor het beantwoorden van sommige vragen. Het EMA heeft zoals verwacht geen vragen gesteld waar aanvullend experimenteel of klinisch onderzoek voor nodig is.

In de Verenigde Staten is Kiadis ook nog in overleg met de verantwoordelijke toezichthouder, dat is daar de FDA. In 2017 verkreeg Kiadis zogeheten RMAT-status voor veelbelovende medicijnen. Dat zorgt ervoor dat Kiadis kortere lijntjes met de FDA heeft voor overleg.