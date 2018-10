’Privacybeveiliging Belastingdienst niet op orde’

Trouw schrijft dat dat blijkt uit een brief van directeur-generaal Jaap Uijlenbroek van de Belastingdienst aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

De Belastingdienst kan volgens de brief niet garanderen dat de persoonsgegevens niet zomaar buiten de systemen belanden. Uit eerder onderzoek bleek al dat de beveiliging niet op orde was, volgens Uijlenbroek is dit niets veranderd.

De fiscus beschikt over een enorme hoeveelheid data vanwege alle gegevens die belastingplichtigen moeten aanleveren; variërend van loon en inkomen tot reis- en bankgegevens, maar bijvoorbeeld ook verdenkingen van strafbare feiten.