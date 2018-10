'Voorzichtig herstel op Damrak'

Op het Damrak staat ABN AMRO in het nieuws. De bank heeft volgens het Financieele Dagblad (FD) zijn hypotheekdochter Stater weer uit de verkoop gehaald. Het bedrijf, dat circa 225 miljoen euro moest opleveren, trok geen kopers voor het bedrag waar de bank op mikte. ABN AMRO wilde niet reageren.

Het aandeel Besi zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. Kepler Cheuvreux schroefde zijn aanbeveling voor het chipbedrijf op naar kopen.

Herstel Nikkei

Kiadis Pharma rekent op vertraging voor het oordeel over zijn middel ATIR101 door het comité van het Europees medicijnagentschap EMA dat gaat over menselijk gebruik van medicijnen. De geplande marktintroductie van het middel voor gebruik bij beenmergtransplantaties bij leukemiepatiënten in de tweede helft van 2019 loopt naar verwachting geen vertraging op.

In het Verre Oosten lieten de beurzen vrijdag herstel zien na de zware koersverliezen een dag eerder. De Nikkei in Tokio eindigde 0,5 procent hoger en de Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 1,6 procent hoger. De stemming werd gesteund door een sterker dan verwachte toename van de Chinese export in september.

Verliezen beurzen

De Europese beurzen moesten donderdag opnieuw flink terrein prijsgeven. De AEX-index sloot 1,9 procent lager op 517,89 punten en de MidKap zakte 2,1 procent tot 731,23 punten. De beursgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt raakten tot 1,9 procent kwijt.

Ook Wall Street ging opnieuw omlaag. De Dow-Jonesindex eindigde 2,1 procent in de min op 25.052,83 punten. De brede S&P 500 leverde eveneens 2,1 procent in. Beide indices stonden sinds juli niet meer zo laag. Techbeurs Nasdaq daalde 1,3 procent.

De euro was 1,1591 dollar waard, tegen 1,1566 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1 procent tot 71,70 dollar. Brentolie werd 1,1 procent duurder op 81,15 dollar per vat.