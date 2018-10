Woonverzekering ineens duurder door big data

De bond wijst op het bedrijf Infofolio, waarmee verschillende verzekeraars samenwerken of hebben gewerkt. De data-analist bepaalt aan de hand van tientallen bronnen met openbare informatie als woningtype, actuele bouwkosten de waarde van het huis en de inboedel van verzekerden.

Dit gaat doorgaans sneller en goedkoper dan op de oude manier, maar volgens de Consumentenbond zorgt dit ook voor grote verschillen tussen de huidige en voorgaande premies. Daarnaast krijgt de belangenclub meldingen van fouten door Infofolio, bijvoorbeeld over het aantal kubieke meters of het type woning. Een huizenbezitter klaagde dat de geschatte waarde van zijn koophuis 130.000 euro hoger werd geschat door zijn verzekeraar, waardoor zijn premie 30 procent hoger was dan drie jaar geleden.

Foutmarges

Het Verbond van Verzekeraars noemt big data een nuttig middel met veel mogelijkheden voor betere taxaties. Dat kan volgens de brancheorganisatie overigens ook leiden tot lagere premies. Omdat het gebruik van big data relatief nieuw is, moeten verzekeraars volgens hem wel waken voor fouten in de berekeningen van de huiswaarde. „Daar moeten we met z’n allen natuurlijk goed op letten, maar ook de huidige methodes hebben foutmarges.”