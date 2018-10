Column: De Fed is ’un poco loco’

Het komt natuurlijk slecht uit, zo’n zwak marktsentiment in aanloop naar de belangrijke Amerikaanse congresverkiezingen. De Dow daalde afgelopen woensdag liefst 830 punten en gisteren kwamen daar nog eens bijna 550 punten bij. Da’s echt niet niks. En hoewel het mij te ver gaat om de Fed-voorzitter meteen als gek te bestempelen, ben ik het er wel mee eens dat de Amerikaanse centrale bank te hard van stapel loopt.

De Fed jaagt de VS een recessie in

De Fed heeft dit jaar al drie keer de beleidsrente verhoogd en in december staat er nog een renteverhoging te wachten. Het programma dat de balans van de centrale bank verkleint, is ondertussen ook volop in werking. Bovendien wijzen de Fed-verwachtingen op nog zo’n drie renteverhogingen in 2019. De beleidsrente staat nu nog op 2,25%, maar afgaand op die Fed-projecties zal deze oplopen tot 3,25%. Als je dat vergelijkt met de 10-jaars Treasury-rente, die op ruim 3% staat, wordt het duidelijk dat de markt concludeert dat het monetair beleid al snel veel te restrictief wordt.

Volgens Fed-voorzitter Powell, die nota bene nog geen jaar geleden door Trump zelf is voorgedragen, is dat ook precies de bedoeling. Afgelopen week zei hij dat de beleidsrente tot voorbij een ’neutraal niveau’ verhoogd moet worden. Sterker nog, volgens Powell zijn we „a long way from neutral at this point, probably.” Dat betekent dat de Fed ook na die drie verhogingen in 2019 niet klaar denkt te zijn. Niet zo gek dus, dat dit op de markt compleet verkeerd viel. De interpretatie is dat de Fed bereid is om de economie een recessie in te jagen: hike until it breaks?

This time it’s different?

Wij zijn er lange tijd van uitgegaan dat de Fed uiteindelijk de waarschuwingen die de markt geeft in acht zou nemen. Al ruim een jaar is de vervlakking van de Amerikaanse rentecurve een centraal thema. Zelf heb ik er ook al meerdere DFT-columns aan gewijd. Als de Fed op deze voet doorgaat, is het een kwestie van tijd voordat de rentecurve inverteert (d.w.z. dat de korte rente hoger ligt dan de lange rente). Dit is historisch gezien inderdaad een van de betere voorspellers van een recessie gebleken.

Maar… This time it’s different. Althans, dat lijkt de Fed te denken. De financiële condities in de Verenigde Staten zijn nog helemaal niet krap, de economie loopt het risico oververhit te raken en het gevaar op (nog grotere) bubbels neemt toe. Bovendien, als de Fed niet snel genoeg de rente verhoogt, loopt de inflatie uiteindelijk de spuigaten uit. Zoiets. Maar dat de zogeheten Core PCE-inflatie al sinds begin jaren ’90 niet boven de 2,5% is uitgekomen, wordt op de koop toegenomen. De Fed is inderdaad ’un poco loco’.

De markt heeft er maar mee om te gaan. Zolang de Fed de verhogingscyclus niet pauzeert, zullen we weer vaker dit soort volatiele periodes gaan zien. En naar beleggers en analisten lijkt de Fed niet te willen luisteren. Maar zal Powell het advies van Trump ter harte nemen? Ik denk het niet. Integendeel. De politieke onafhankelijkheid van de centrale bank zal (terecht!) met hand en tand verdedigd worden. Ik kan me daarom nog eerder inbeelden dat de Fed haar onafhankelijkheid zal onderstrepen door stoïcijns het pad naar inversie te blijven volgen. Wat dat betreft kan Trump zich maar beter afzijdig houden. Maar we weten allemaal wel beter…

Stefan Koopman is econoom bij Rabobank.