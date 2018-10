'Vertraging Kiadis geen reden tot paniek'

Kiadis Pharma rekent op vertraging voor het oordeel over zijn middel ATIR101 door het comité van het Europees medicijnagentschap EMA dat gaat over menselijk gebruik van medicijnen. De geplande marktintroductie van het middel voor gebruik bij beenmergtransplantaties bij leukemiepatiënten is echter nog steeds in de tweede helft van 2019.

Ook een analist van Jefferies benadrukte dat de vertraging in het goedkeuringsproces geen reden tot zorg is. ,,Het is geruststellend dat er geen aanvullende klinische data is gevraagd en dat de geplande lancering op schema blijft."

KBC handhaaft zijn koopadvies met een koersdoel van 20,50 euro. Jefferies heeft ook een koopadvies, met een koersdoel van 25 euro. Het aandeel stond omstreeks 09.15 uur 6,7 procent lager op 12,18 e