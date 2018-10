Beurs (slot): Fors verlies KPN in rode AEX-week

De AEX-index sloot 0,3% lager op 516,29 punten. De Midkap behield 0,4% winst op 734,51 punten.

Ook de CAC 40 en DAX werden getroffen er rond 0,6% bij. De FTSE 100 in Londen dikte met 0,7% aan. Uit cijfers van Eurostat bleek een afkoeling van de industriële productie in de eurozone.

"Er is nog steeds significante monetaire beleidsstimulans"

„Er is nog steeds een significante monetaire beleidsstimulans”, zei Draghi tijdens de jaarvergadering van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) op Bali. Die moet de inflatie opkrikken.

Wall Street koerste met winst, de Dow Jones herstelde van het 2,1% verlies donderdag met 1,1% winst. Techbeurs Nasdaq won 2,2%, de S&P500 1,2%.

Met name zorgen over de oplopende rente en aanhoudende twijfel over het effect van de handelsoorlog met China op de Amerikaanse economie drukten het sentiment. Hoop putten beleggers uit berichten dat president Trump en zijn Chinese collega Xi volgende maand overleg gaan voeren.

„Beleggers wegen een reeks risico’s, het is een lastig mengsel voor ze. Het sentiment was, na de onderliggend goede economische groei, afgelopen weken al minder in de aandelenhandel, je merkt dat de inleg terughoudender werd”, aldus handelaar Frans Bonsee (ABN Amro).

Banken belangrijk

Beleggers beoordeelden de meevallende kwartaalresultaten van de grote Amerikaanse banken JPMorgan, Citigroup en Wells Fargo. Bonsee: „Ze doen het al enige tijd naar behoren, hun resultaten zouden vanwege hun omvang een gunstig effect kunnen krijgen op de handel.”

Telecombedrijf Altice ging bij het slot bij de hoofdfondsen met 1,6% winst naar huis. Staalmaker ArcelorMittal won 1,7%, ING verhoogde zijn koersdoel. Arcelor heeft bovendien een overeenkomst bereikt met Liberty House Group over de verkoop van onderdelen in Tsjechië, Roemenië, Macedonië en Italië.

Biotechbedrijf Galapagos kreeg er 1,9% bij. Uitzender Randstad boekte een winst van 0,9%.

Zwaargewicht ING hield na de duikeling van 1,5% winst om 17.30 uur 0,1% verdienste over. Ondanks goede bankresultaten in de VS bleven financials op het Damrak ver achter.

ABN Amro verloor 0,4% bij de slotbel. De bank heeft volgens het Financieele Dagblad zijn hypotheekdochter Stater weer uit de verkoop gehaald. Het bedrijf, dat circa €225 miljoen moest opleveren, trok geen kopers voor het bedrag waar de bank op mikte.

KPN was de grootste daler in de AEX-index met een verlies van 4%. Volgens Telecompaper bereidt topman Maximo Ibarra verdere herstructureringen voor. Technisch analisten wijzen ook op het stilvallen van het aandeel bij een honderd daags gemiddelde.

Ook vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield hield -2,7% koersstand.

ASML verloor -0,4%. De grootste chipmaker Intel meldde een verkeind kapitaalbelang, van 2,99%, in chipmachinemaker, tegen nog 4,96% hiervoor.

Besi sloot iets achter Adyen (+4,7%) in de Midkap met een winst van 2,6%. Kepler Cheuvreux schroefde zijn aanbeveling voor het chipbedrijf op naar kopen.

Air France -KLM eindigde met 2,9% in de plus. De Italiaanse regering overweegt een belang te nemen in concurrent Alitalia.

Kiadis Pharma rekende op vertraging voor het oordeel over zijn middel ATIR101 door het comité van het Europees medicijnagentschap EMA dat gaat over menselijk gebruik van medicijnen. Volgens een analist van KBC Securities is er voor aandeelhouders geen reden tot paniek. Het aandeel dook toch 8,4% bij het slot.

