Column: Boyan Slat werkeloos

Circulaire economie, cradle-to-cradle, of ’gewoon’ recyclen: allemaal komen ze op hetzelfde principe neer, namelijk: het (hoogwaardig) hergebruiken van grondstoffen. Dat is nodig, want hoewel we in Nederland een relatief hoog recyclingpercentage kennen, belandt nog zo’n 250 kilo materiaal per persoon per jaar op de afvalberg. Bovendien komt er wereldwijd een groot deel als zwerfafval op het land of in oceanen terecht, met bijkomende kosten voor de maatschappij.

De wortel en de stok

De beste manier om afval tegen te gaan, is door minder te consumeren. Daartoe voeren overheden wereldwijd verschillende maatregelen in. In Nederland leidde het verbod op gratis plastic tassen tot een afname van 70% van de door detailhandel verstrekte tassen. Ook Frankrijk kent een variant van een verbod op plastic tassen en verbiedt daarnaast vanaf 2020 wegwerpbestek, -bekers en -borden die niet biologisch afbreekbaar zijn. In Kenia geldt zelfs een boete van € 37.000 of vier jaar cel voor eenieder die een plastic tas bezit of produceert – al zijn er twijfels over de naleving en het toezicht op deze wet.

Ook aandeelhoudersvoorstellen zorgen er mogelijk voor dat bedrijven hun bijdrage aan afvalbergen en plastic soepen verkleinen. Aandeelhoudersvoorstellen op het gebied van verpakkingsmaterialen ontvingen vorig jaar veel steun, variërend van 13% van de aandeelhouders bij Kraft Heinz tot ruim 32% bij McDonald’s. Laatstgenoemde kwam begin 2018 de aandeelhouders tegemoet door toe te zeggen na 2018 geen piepschuimverpakkingen meer te gebruiken.

Het nieuwste slachtoffer is de koffiebeker. Het Verenigd Koninkrijk overweegt een ’latte levy’ in te voeren: een belasting van 35 pence (zo’n 40 eurocent) per wegwerpkoffiebeker. Deze bekers zijn lastig te recyclen en belanden daardoor op de afvalberg. Daarnaast is er een mogelijk economische keerzijde. ’The Telegraph’ stelt dat de introductie van de ’latte levy’ in totaal 11.000 mensen hun baan kost. Starbucks is overigens alvast begonnen met een kleine opslag voor een wegwerpbeker. Er worden dus zowel sancties als stimulerende maatregelen ingezet: de wortel en de stok.

Toekomstige winnaars: van papier naar praktijk

Ik verwacht op meer producten die we niet hergebruiken een verbod of een ’opslag’ – opgelegd door de overheid of bedrijven zelf. Onze afvalberg werd vroeger gewoon op de boot gezet naar China. Inmiddels is een groot deel van onze rommel daar niet meer welkom. Het land stelde begin dit jaar een importverbod in op verschillende soorten afval, waaronder plastic. Wat gaat Europa nu met haar afval doen?

De financiële winnaars van morgen zullen verminderen en hergebruiken als devies moeten hanteren. Niets doen gaat z’n weerslag hebben op de omzet en kosten. Beleggers zien deze ontwikkeling en hebben zich verenigd in de ’Plastic Solutions Investor Alliance’. Daarbij worden in eerste instantie bedrijven als Nestle, Pepsico, Procter & Gamble en Unilever, als grootverbruikers van plastic verpakkingsmaterialen, verzocht om te laten zien wat ze concreet gaan doen om het gebruik van plastic verpakkingen terug te dringen en te verduurzamen.

Zodat Boyan straks werkeloos kan toekijken.

Dennis van der Putten is Hoofd Verantwoord Beleggen bij Actiam