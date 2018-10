IEA: olievraag stijgt minder sterk

De prognose voor het aantrekken van de wereldwijde vraag naar olie gaat voor zowel dit jaar als volgend jaar met 0,11 miljoen vaten omlaag naar een groei van respectievelijk 1,28 miljoen vaten per dag en 1,36 miljoen vaten per dag. ,,Dit komt door zwakkere economische vooruitzichten, handelsproblemen, hogere olieprijzen en een herziening van Chinese gegevens", aldus de instelling die grote olieconsumenten adviseert over het energiebeleid.

Donderdag kwam oliekartel OPEC ook al met lagere inschattingen van de wereldwijde vraag. De OPEC baseerde zich onder meer op nieuwe economische gegevens voor Turkije, Brazilië en Argentinië, die er niet zo rooskleurig uitzagen.

Volgens de IEA zien de oliemarkten er nu ,,in voldoende mate verzorgd'' uit na een grote toename van de productie in de afgelopen zes maanden. Maar de reservecapaciteit blijft erg beperkt en dat heeft zijn uitwerking op de prijzen, aldus de kenners.