Harde dreun Randstad tweede kwartaal

„Niet alleen wij, maar de hele wereld gaat door een moeilijke periode. Toch zien we na het dieptepunt in april de omzetdaling weer afnemen. Het zicht blijft alleen beperkt, we weten niet hoe lang het duurt en of er een tweede golf gaat komen. Maar we zien nu wel hoe diep we begin dit jaar zijn gegaan.”

Afgelopen kwartaal daalde de omzet op jaarbasis van €5,9 miljard naar €4,4 miljard. Randstad leed een nettoverlies van €57 miljoen, vorig jaar noteerde het nog een winst van €166 miljoen.

„Wij hebben voor 26.000 mensen overheidssteun gekregen. Daarvan is tweederde alweer aan het werk, in de oude of een nieuwe baan. Slechts een paar procent heeft nog niks. Het toont aan dat het systeem van overheidssteun heeft gewerkt. Maar ook dat wij zorgen voor onze mensen. In tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd over uitzendbureaus.”