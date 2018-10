Limmen: strijder tegen flexwerk

,,Na 18 mooie jaren neem ik afscheid van het CNV. Ik kijk met trots en plezier terug op al die jaren dat ik mij heb mogen inzetten om de positie van werknemers in Nederland te verbeteren in belangrijke dossiers als de arbeidsmarkt, flexibilisering, pensioenen en sociale zekerheid. Maar vooral kijk ik terug met ontzettend veel waardering voor al die mensen met wie ik zo intensief heb samengewerkt voor onze goede zaak”, aldus Limmen over zijn vertrek.

Flexibilisering

De vakbondsman maakte zich tijdens zijn voorzitterschap vooral hard om de doorgeslagen flexibilisering op de arbeidsmarkt terug te dringen. Limmen nam eind 2016 het voortouw en riep de verschillende partijen op om uit de loopgraven te komen en de problemen op de arbeidsmarkt aan te pakken.

De sociale partners onderhandelden maandenlang om tot een algeheel arbeidsmarktakkoord te komen, maar in de zomer van 2017 liepen de gesprekken definitief stuk. Tot grote teleurstelling van Limmen. ,,Zo wil ik het niet noemen, want het is niet meer zo dat flex hip is. We zijn er in geslaagd om het onderwerp op de agenda te zetten en ook in de politiek is dat doorgedrongen. Natuurlijk zitten we aan tafel om tot resultaten te komen, maar we hebben in ieder geval laten zien dat we een stabiele en betrouwbare partner zijn in de polder.”

Vernieuwing

Limmen heeft de vakbond een nieuw gezicht gegeven door in te zetten op vernieuwing, scholing en ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. Het zijn belangrijke thema’s waar CNV zich hard voor maakt aan de cao-tafels. Toch heeft dat niet geleid tot meer leden.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat onder het voorzitterschap van Limmen het aantal leden met zo’n 25.000 is gedaald. ,,Ook dat heeft te maken met de doorgeschoten flexibilisering. Veel werknemers durven zich niet te organiseren op de werkvloer uit angst hun baan te verliezen.”

Limmen gaat aan de slag als voorzitter bij de Algemene Vergadering van de Vereniging Hogescholen. ,,Ik ben benaderd voor deze baan en ik heb altijd al iets gehad met onderwijs. Dit ligt ook in het verlengde wat ik nu doe: een bijdrage leveren aan het opleiden van de leraren, verpleegkundigen, it’ers en andere professionals.”