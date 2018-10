’Aandelenbeurzen te hard gedaald’

Het ging dan ook erg hard naar beneden. De AEX-index, de Amerikaanse Dow Jones-index en de Nasdaq-index leverden rond de 4% in.

Of de markten de komende week zullen herstellen, is volgens Wiersma enerzijds afhankelijk van de bedrijfscijfers. Gesterkt door de meevallende kwartaalrapporten waarmee Amerikaanse banken vrijdag naar buiten kwamen, verwacht hij dat deze over het algemeen goed zullen zijn. „Wel ondervonden bedrijven die sterk actief zijn in opkomende markten valutaire tegenwind. Het zou mij bovendien verbazen als zij zich heel positief uitlaten. Vooral de handelsbelemmeringen zullen voor wat terughoudendheid zorgen.”

Wiersma verwacht ook dat de ontwikkeling van de Amerikaanse obligatierentes het sentiment zal blijven bepalen. De 10-jaarsrente bereikte vorige week een 4-jaarstop van 3,25%. De beleggingsstrateeg verbaast zich er wel over dat de verkoopgolf op de Amerikaanse obligatie- en aandelenmarkten vooral wordt toegeschreven aan de uitspraak van Fed-voorzitter Jerome Powell dat de rente zich nog lang niet op een neutraal niveau bevindt. „Hij deed deze voorgaande week al. We weten ook helemaal niet waar de neutrale rente zich bevindt.”

Over Italië maakt de beleggingsstrateeg zich niet heel veel zorgen. „De politiek zal blijven bekvechten totdat er iets op tafel ligt waar de partijen een krabbel op kunnen zetten. Dat het begrotingstekort oploopt, is op zich niet erg zolang het de productiviteit helpt. Maar het moet niet voor cadeautjes als een verlaging van de pensioenleeftijd gebruikt worden.”

Agenda

Maandag 15 oktober

06.30 CBS: Omzet detailhandel (augustus)

06.30 Japan: Industriële productie, capaciteitsbezetting (augustus)

08:00 Duitsland: Import- en exportprijzen (augustus)

14:30 VS: Detailhandelsverkopen (augustus)

16:00 VS: Groothandelsvoorraden (augustus)

Dinsdag

03:30 China: Inflatie (september)

06:30 CBS: Economisch maandbericht

07:00 Kwartaalcijfers TomTom

10:30 VK: Werkloosheid (augustus)

11:00 Duitsland: ZEW-index (vertrouwen van beleggers en analisten in Duitse economie)

13:00 VS: Kwartaalcijfers Goldman Sachs, Johnson & Johnson, Morgan Stanley

15:15 VS: Industriële productie (september)

16:00 VS: Vertrouwen van huizenbouwers

22:10 VS: Kwartaalcijfers IBM, Netflix, eBay

Woensdag

07.00 Resultaten ASML, Akzo Nobel

11.00 EU: Inflatie Sep (Def.)

14.30 VS: Bouwvergunningen, in aanbouw genomen woningen

16.30 VS: Wekelijkse olievoorraden

18.00 EU: Tweedaagse bijeenkomst regeringsleiders in Brussel over Brexit

22.10 VS: Resultaten Alcoa

Donderdag

06.30 NL: Werkloosheid

07.00 Resultaten Unilever, Sipef, Flow Traders, Kas Bank, NSI, Sligro

13.00 VS: resultaten Bank of New York Mellow, Snap-On, Philip Morris

14.30 VS: Wekelijkse werkloosheidsaanvragen

16.00 VS: Leading indicators

22.00 VS: American Express

Vrijdag

06.30 NL: Consumentenvertrouwen (oktober), consumptie huishoudens (augustus)

07.00 Kwartaalupdate Wessanen

10.00 Eurozone: Handelsbalans (oktober)

13.00 VS: Kwartaalcijfers Honeywell, Manpower, Procter & Gamble