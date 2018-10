Neelie Kroes weg bij Saoedisch prestigeproject

Voormalig minister en eurocommissaris Kroes motiveert haar stap met de „huidige gebeurtenissen” rond het verdwijnen van de journalist Jamal Khashoggi tijdens zijn visumaanvraag in de Saoedische ambassade in Turkije.

Het vermoeden is dat Kashoggi ter plekke is vermoord. Media berichten vrijdag over video- en geluidsopnamen van Turkse veiligheidsdiensten die dit zouden bevestigen.

De stap van Kroes kan de druk opvoeren in Saoedi-Arabië om snel duidelijkheid te scheppen over het lot van Khashoggi. Het land ontkent te weten waar de journalist.

Megaproject

Ook andere prominente adviseurs zoals Ernst Moritz, voormalig minister van Energie van de Verenigde Staten, zijn uit het NEOM-project gestapt.

De prins heeft voor NEOM $500 miljard aan kapitaal en toezeggingen binnen om een nieuwe stad te bouwen, duurzaam verlicht en gekoeld volgens de meest vooruitstrevende technologieën.

Met NEOM heeft de prins zich willen profileren bij grote investeringsfonds, het moet Saoedi-Arabië op de kaart zetten als een land dat minder afhankelijk wordt van zijn enorme olievoorraden.

Meer feiten

Het vertrek van Kroes niet definitief, zo is uit de verklaring op te maken. Haar verdere betrokkenheid bij het Saudische bedrijf laat VVD-prominent Kroes afhangen van alle feiten die komende tijd over de verdwijning van Kashoggi naar boven komen, schrijft zij.

Neelie Kroes maakt zich sinds haar vertrek als eurocommissaris sterk voor start-ups en werd, onder andere, adviseur van taxi-app Uber.