’Millennial, denk aan je pensioen’

„Als je op jonge leeftijd consequent gaat sparen, kun je bij wijze van spreken op je vijftigste miljonair zijn. Al zijn het maar een paar tientjes, als je elke maand iets wegzet, heb je aan het einde van de rit een mooi bedrag. Zelfs met deze lage spaarrentes. En zeker als je belegt. Als jongere heb je zo’n lange horizon, dan hoef je niet voor grote risico’s te kiezen.”

Zelf nadenken over de oude dag wordt belangrijker, zegt Wolff-Rierink. „Jongeren hebben vaker tijdelijke banen of ze werken als zzp’er. Verschillende kleine pensioentjes opbouwen schiet niet zoveel op. Dan kun je beter zelf beginnen met sparen.” Niet alleen voor je pensioen, ook als je bijvoorbeeld een huis wil kopen, moet je op tijd gaan werken aan je ’financiële gezondheid’.

Handige app

Sommigen kunnen dat heel goed zelf, al dan niet met een handige app, anderen werken graag samen met een professional. Ook voor werkgevers kan het interessant zijn om in plaats van te storten in een pensioenfonds, werknemers zelf hun potje te laten beheren met een planner, zegt Wolff-Rierink.

"Ook veertigers en vijftigers ’hebben geen idee’ van hun pensioen"

Niet alleen millennials (geboren tussen 1980 en 2000) zijn te weinig met later bezig, ook veertigers en vijftigers ’hebben geen idee’ van hun pensioen, ziet ze.

Daar kunnen gecertificeerde financieel planners bij helpen. De beroepsgroep is in Nederland nog redelijk onbekend, maar in Angelsaksische landen erg populair. „Een planner zorgt voor inzicht. Zodat je weet waar je aan toe bent als je stopt met werken, of bijvoorbeeld als de aflossingsvrije hypotheek afloopt.”