Familie buitenspel door technisch talent

Het voortdurende gevecht om talentvolle werknemers zien familiebedrijven als het belangrijkste obstakel om te kunnen groeien. „Bij Nederlandse familiebedrijven staat het onderwerp hoog op de agenda”, zegt Arnold de Bruin, deskundige op het gebied van familiebedrijven bij KPMG. „Vooral technische functies die de bedrijven vooruit moeten helpen op het gebied van de digitalisering, zijn moeilijk in te vullen. De bedrijven hebben dit soort vaardigheden veelal niet in huis en het is lastig om bestaande werknemers op dit gebied bij te scholen.”

Brexit

Uit het onderzoek blijkt ook dat Europese familiebedrijven zich steeds grotere zorgen maken om de mogelijke gevolgen van de politieke onzekerheid in Europa. De invloed van Brexit en het mogelijk verder uiteenvallen van de Europese Unie houden veel familiebedrijven bezig. De ontwikkelingen rond Brexit en de toenemende handelsbarrieres die de Verenigde Staten opwerpt, zorgen er ook voor dat familiebedrijven plannen voor internationale uitbreiding uitstellen. Van de onderzochte ondernemingen geeft slechts 40% aan dat zij het afgelopen jaar de activiteiten over de grens heeft uitgebreid.

Afrika

„De huidige politieke en economische onzekerheid waarmee de bedrijven te maken hebben bij internationale uitbreiding naar bijvoorbeeld China of de Verenigde Staten, dwingt ondernemingen uit te kijken naar andere regio’s”, zegt De Bruin. „Familiebedrijven kijken bijvoorbeeld in toenemende mate naar de mogelijkheden die Afrika biedt, naar de economische en politieke stabiliteit in het land en de behoefte aan producten en diensten.”