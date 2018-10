Kees Koolen krijgt $1,6 miljard voor lithiumbatterijen

In aanwezigheid van premier Li Keqiang van China en minister-president Rutte tekent Koolen volgens een aankondiging dinsdag een investeringsovereenkomst van $1,6 miljard tussen zijn bedrijf Lithium Werks en een nog niet bekendgemaakte Chinese partner.

Koolen wil met vierhonderd verkregen patenten veel energiezuiniger krachtige batterijen voor zwaarder vervoer, steden en industrie de uitstoot van stik- en andere vervuilende stoffen drastisch helpen terugbrengen.

Hij kondigde aan „enkele miljarden” nodig te hebben, een maand later is een goed deel van de investering toegezegd, zo blijkt uit de aankondiging van de bijeenkomst dinsdag.

Energieoverschot beheersen

Lithium Werks kondigde begin september de samenwerking met de Universiteit van Twente aan, waar komende jaren drieduizend technici moeten werken aan nieuwe batterij- en regeltechnologie om energie naar huishoudens te krijgen. Dat project wordt door Koolen, de universiteit, de overheid en ondernemers gefinancierd.

De batterijen bieden de opslag van stroom uit traditionele centrales maar ook uit wind- en zonne-energie die niet altijd standaard capaciteit bieden.

Chinees belang groot

Dinsdag staat in het teken van een groot handelsbezoek voor Nederland met China, de grootste exporteur in de wereld en de op de VS na grootste importeur van goederen. Nederland staat op de wereldexportranglijst op een zevende plaats.

Nederland heeft volgens ING een substantieel handelstekort met China. De hoop is om bijvoorbeeld voor Nederlandse kaas meer markt in de grote Chinese markt te vinden.

Bekijk ook: Hollandse lithiumbatterij begint groeispurt