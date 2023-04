Online gokker verliest gemiddeld €143 per maand

Ruim een op de twintig Nederlanders was vorig jaar actief op een van de legale online goksites, schat de Kansspelautoriteit. Maar liefst 762.000 Nederlanders hebben minimaal één keer gegokt bij een legale aanbieder .Jongeren tussen 18 en 25 gokken relatief vaker. Zij maken 21% van alle actieve accounts (859.000 in januari) uit, maar zijn nog geen 10% van de volwassen bevolking.

Gemiddeld raken die spelers dus €143 per account per maand kwijt. Er is één lichtpuntje: dat gemiddelde verlies wordt wel minder. Van oktober 2021 tot juli 2022 verloren spelers nog gemiddeld €153 per maand per account.

Legaal gokken

Websites waar je kunt gokken zijn pas sinds oktober 2021 legaal in Nederland. Daarvoor konden liefhebbers echter makkelijk bij buitenlandse sites terecht. Sinds de markt ook in Nederland legaal is, is die flink gegroeid. De opbrengsten voor gokbedrijven als Unibet, Kansino, 777 Casino en Betcity liepen vorig jaar op tot bijna €1,1 miljard. Ruim zes van de tien legale gokkers speelden voor de legalisering niet online.

Gokken kan ook verslavend zijn. De Kansspelautoriteit kan nog niet veel zeggen over of het aantal mensen met een gokverslaving is toegenomen. Wel schreven meer Nederlanders zich in bij een register waarmee ze zichzelf voor minimaal een half jaar uitsluiten van gokspelletjes op legale sites. Zo’n 40.000 mensen namen deze voorzorgsmaatregel al. Vanaf 1 juli wil het kabinet meer reclames voor online gokken verbieden. Eerder kwam er al een verbod voor ’influencers’ om gokken aan te prijzen.