'Pieter Elbers tweede man bij Air France-KLM'

Volgens bronnen van La Tribune wordt de nieuwe rol van Elbers eind deze maand officieel gemaakt. Daarmee komt aan de stoelendans bij Air France-KLM voorlopig een einde. Ben Smith werd benoemd als topman als opvolger van de in mei opgestapte Jean-Marc Janaillac. De Canadees is tot het einde van het jaar ook topman bij Air France. Anne-Marie Couderc, die tijdelijk niet-uitvoerend voorzitter is van Air France-KLM, blijft die functie langer vervullen.

KLM geeft geen commentaar op geruchten. Van de Nederlandse maatschappij is bekend dat zij graag zouden zien dat de structuur weer als vanouds wordt met een co-topman aan het roer naast Smith. Dit gaat in de voorgestelde situatie niet op, omdat Anne-Marie Couderc langer aanblijft als niet-uitvoerend voorzitter. In de situatie van voor 2013 bestond deze functie niet. Zij manifesteert zich nadrukkelijk, zoals afgelopen maandag bij de viering van het 85-jarig bestaan van Air France.

Tweekoppige leiding

Air France-KLM had tot vijf jaar geleden een tweekoppige leiding. Dat was een overblijfsel van de fusie van de Franse en Nederlandse luchtvaartmaatschappijen in 2004. Onlangs zei Elbers tegen De Telegraaf dat het van belang is dat KLM de ruimte blijft houden om te investeren.

Air France-KLM laat naar aanleiding van de berichten weten dat er er vooralsnog geen enkele beslissing over benoemingen en over de structuur van het bedrijf zijn genomen.