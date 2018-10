’Relatie tussen Air France en KLM constructief’

De werknemers hebben de nieuwe ceo Smith in een brief opgeroepen om zich bezig te houden met de echte uitdagingen die de luchtvaartmaatschappij heeft, aldus voorzitter Jan Willem van Dijk van de or. Dat is met name het verhogen van de winst, nu de concurrentie van dag tot dag toeneemt. Ook ziet de or het niet zitten dat Smith commissaris wordt bij KLM, omdat zijn eigen agenda indruist tegen de onafhankelijke positie die de commissarissen in Nederland innemen. Achter de schermen werd de afgelopen weken een hard gevecht gevoerd tussen KLM en haar moeder in Parijs over de bestuursstructuur.

„De brief van de ondernemingsraad van KLM weerspiegelt geenszins de constructieve relatie tussen ceo Ben Smith van Air France KLM en president-directeur Pieter Elbers van KLM en die tussen de niet-uitvoerend voorzitter van de groep Anne-Marie Couderc en voorzitter Hans Smits van de raad van commissarissen van KLM en de rest van de leden van de rvc”, staat in de verklaring richting De Telegraaf.

Vrijdagmiddag meldden Franse media dat president-directeur Pieter Elbers de tweede man in het concern wordt, achter Ben Smith. De KLM-topman zou belast worden met allianties, IT en de onderhoudsdivisie. Het is onduidelijk of het plan van Smith om de raad van commissarissen (rvc) van KLM plaats te nemen daarmee van tafel is. Dit noemde de or van KLM al eerder een vorm van ’chantage’. Bronnen binnen KLM melden dat de beslissing pas eind oktober door het bestuur in Parijs genomen gaat worden.

Elbers wil vrijdagmiddag bij een evenement in het Rijksmuseum alleen kwijt dat hij geen commentaar heeft. De KLM-topman is komende dinsdag vier jaar de hoogste baas bij KLM, maar heeft in die tijd al drie eindbazen in Frankrijk versleten. De afgelopen weken werd door de komst van de nieuwe ceo Smith opnieuw de discussie gestart over de bestuursstructuur van de Nederlands-Franse luchtvaartmaatschappij, waarbij het eind van een zelfstandig KLM ook op de tafel ligt.