Beleggers hopen op steun cijferseizoen

Beleggers schrokken van de opmerking van de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank Jerome Powell dat hij mogelijk harder op de rem zal gaan staan. Ook de snelle stijging van de obligatierentes in de VS zorgde voor nervositeit.

Ralph Wessels, beleggingsstrateeg bij ABN Amro, acht de kans klein dat de rentes de komende weken veel verder zullen stijgen. Hij wijst er voorts op dat het handelsconflict tussen China en Amerika een risico vormt, maar per saldo nauwelijks invloed heeft op de wereldwijde economische groei. „Het effect van de recente stimulering door de Chinese overheid is mogelijk groter dan de impact van de opgelegde Amerikaanse importtarieven.“

De kwartaalcijfers van Nederlandse bedrijven die vanaf volgende week naar buiten komen, zullen duidelijker maken hoe sterk de impact van de handelsoorlog is. Beleggingsstrateeg Simon Wiersma van ING maakt zich weinig zorgen. „Onderliggend zullen de cijfers goed zijn. Wel hadden bedrijven die sterk actief zijn in opkomende markten, last van valutaire tegenwind. De handelsbelemmeringen zorgen vermoedelijk voor enigszins voorzichtige prognoses.”

Veel aandacht gaat uit naar ASML dat komende woensdag de boeken opent. De koers van de chipmachinefabrikant is na het neerzetten van de jaartop halverwege juli op €188 in de afgelopen maanden gekelderd tot net onder de €150 vanwege de vrees voor een verzwakking in de chipsector. Jos Versteeg, analist bij Insinger Gilissen, noemt de recente koersval zwaar overdreven.„Voor het komende jaar zijn de verwachtingen in de markt positief doordat chips in steeds meer markten, zoals bijvoorbeeld bij de internet of things en bij cloudcomputing worden gebruikt.”

De prestaties van AkzoNobel dat eveneens woensdag de resultaten presenteert over het vorige kwartaal kunnen een indicatie geven over de marktomstandigheden in diverse regio’s. Het aandeel van de verffabrikant is sinds halverwege vorige maand fors teruggevallen onder meer nadat de Amerikaanse branchegenoot PPG waarschuwde voor hogere grondstofkosten en een afgenomen vraag vanuit China.

De gang van zaken bij Unilever dat donderdag de de bedrijfscijfers publiceert, zal ook onder het vergrootglas bij beleggers liggen. Het levensmiddelconcern dat over de gehele wereld zijn cosmetica- en wasmiddelenproducten verkoopt, is een nauwkeurige barometer voor het bestedingsgedrag bij consumenten. Ook komt er meer duidelijkheid over de impact van valutaire tegenwind bij de opkomende markten.

Verder zal de opmars van de olieprijs in de voorbije drie maanden geen windeieren hebben gelegd voor de winstgevendheid bij Shell. Vooral vanaf halverwege augustus kreeg de prijs van het zwarte goud de wind stevig in de rug nadat Amerika de duimschroeven heeft aangedraaid bij olieproducent Iran.