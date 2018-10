TV-directeur Talpa naar ’andere’ Talpa

De Groot had bij Talpa Network al in maart aangegeven dat ze de functie van tv-directeur zou gaan neerleggen. Op 1 oktober vertrok directeur content Remco van Leen ook al bij het bedrijf, waardoor Talpa nu een dubbele vacature heeft.

De verwachting is dat Marco Louwerens de plek van De Groot zal opvullen. Louwerens kwam over van RTL7, waar hij naam maakte als ’directeurtje’ - een bijnaam die de mannen van Voetbal inside hem gaven. Zij zijn inmiddels ook onderdeel van de Talpa-stal.

Talpa laat in een reactie weten dat er over de opvolging van Van Leen en De Groot nog niets is besloten. Mede daarom is de vertrekdatum van De Groot niet in beton gegoten. „Op het moment dat De Groot begin volgend jaar vertrekt, verwachten we de opvolging geregeld te hebben.”

Levendige markt

ITV laat in een verklaring weten dat het ’grote kansen’ ziet in de ’kracht’ van de ITV-formats op de Nederlandse markt. „ITV Studios Netherlands geeft ons een lokaal team, puur gericht op het maken en produceren van ITV-formats voor de levendige en immer groeiende Nederlandse markt.”

De lancering van ITV Studios Netherlands heeft geen invloed op het gebruik van de merknaam ’Talpa’ door ITV in Nederland.