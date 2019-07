Facebook krijgt privacyboete van 5 miljard

De hoogte van de schikkingen waren al uitgelekt. Facebook liet eerder al weten 3 miljard dollar opzij te hebben gelegd voor de kwestie.

De boete van de FTC volgt op verschillende privacyschandalen, waaronder een lek waardoor campagnebureau Cambridge Analytica ongeoorloofde toegang had tot gegevens van miljoenen gebruikers. Met die overtredingen schond Facebook afspraken die waren gemaakt in een eerdere schikking met FTC uit 2011. De SEC legt Facebook een boete op omdat het bedrijf beleggers niet goed zou hebben geïnformeerd over problemen met de privacy.