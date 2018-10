Column: Flow Traders profiteert van onrust op beurs

Flow Traders profiteert van de kleine prijsverschillen tussen bied- en laatkoersen op Exchange Traded Products (ETP’s) of andere financiële instrumenten, waar beleggers bereidt zijn tegen de handelen. Het is eigenlijk heel simpel, als er meer gehandeld wordt verdient het bedrijf meer geld. Sinds dit jaar is het bedrijf zich ook gaan verdiepen in nieuwe activaklassen en gerelateerde producten, zoals valutahandel(forex) en cryptocurrency. In de cryptomarkt zijn ze nu ook actief als market maker en arbitrageant.

Eind 2017 zette het aandeel Flow Traders nog een all time low neer vlak boven de € 17 na een tegenvallend jaar door de historisch lage volatiliteit. In het eerste kwartaal van 2018 boekte Flow Traders echter het beste kwartaalresultaat ooit vanwege de grote volatiliteit op de markten in februari. Het bedrijf verwees hier destijds naar als uitzonderlijke marktomstandigheden. Het aandeel schoot omhoog tot een hoogtepunt van € 38 in april. Sindsdien is het aandeel weer flink weggezakt tot circa € 23. Vanaf dat niveau is een herstel ingezet en momenteel noteert de koers € 27,95.

Afhankelijk van volatiliteit

Zoals u begrijpt, zijn de winsten bij Flow Traders sterk afhankelijk van de volatiliteit. De geschiedenis leert ons dat de meest volatiele maanden nog voor ons liggen (oktober-februari). Sinds de beursnotering van Flow Traders in 2015 was enkel 2017 een uitzondering op deze ‘regel’. In 2015 en 2016 steeg de koers van het aandeel Flow Traders aan het eind van het jaar samen met de toenemende volatiliteit. Met veel tumult in de wereld, stijgende rentes, handelsoorlogen, problemen in opkomende markten en zorgen omtrent Italië, kunnen we naar mijn mening in de komende maanden weer wat meer turbulentie verwachten. Een positie in het aandeel Flow Traders kan dan mooi dienen als hedge voor een long gerichte aandelenportefeuille. Naar mijn mening zijn de resultaten van Flow Traders erg solide en weet het bedrijf hoe het geld moet verdienen in tijden van volatiliteit. De uitbreidingsplannen en internationale groei is veelbelovend. Nu de volatiliteit lijkt terug te keren op de beurs en we de meer volatiele maanden van het jaar ingaan kan Flow Traders daar van profiteren.

Bull spread

Een leuke trade om in te spelen op een verdere stijging in de komende weken is door middel van een put spread. Met deze strategie speelt u in op een lichte stijging van de onderliggende waarde. In dit voorbeeld koopt u een PUT 21 december 2018 met uitoefenprijs €26 voor €115(100 x € 1,15). En tegelijkertijd verkoopt u een PUT 21 december 2018 met uitoefenprijs €28.5 voor €205(100 x € 2,05). Deze combinatie levert dus direct €90 op. Deze trade kan u maximaal €160 kosten inden Flow Trader op de dag van expiratie onder de €26 eindigt. U moet dan namelijk 100 aandelen kopen voor €28,5 en heeft het recht deze te verkopen voor €26. Van deze €250 verlies moet u dan echter de ontvangen €90 aftrekken. Mocht het scenario van een stijgende koers echter niet uitkomen, dan is er met deze optie nog steeds kans op winst. De combinatie blijft namelijk winstgevend, zolang de koers van het aandeel Flow Traders niet onder de €27.60(€28-€0,90) sluit. Dit ligt iets onder de huidige koers van €27,95. Met deze optiecombinatie kan dus al winst worden gemaakt met een gelijkblijvende koers. De maximale winst wordt bereikt indien Flow Traders expireert boven de €28,50. Alle opties expireren dan namelijk waardeloos en dan is de ontvangen premie uw winst.

De getoonde resultaten in dit fictieve voorbeeld zijn exclusief transactiekosten. De informatie in deze column is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van uw Financieel Rijbewijs en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. De auteur heeft geen positie in één van voornoemde financiële instrumenten

Justin Blekemolen is beleggingsspecialist bij LYNX Beleggen met een voorsprong. Hij schrijft columns over actuele onderwerpen op de beurs.