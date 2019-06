’Verpleegkundigen verdienen beter!’

Petra van de Kerkhof, verpleegkundige op de afdeling Urologie van het VieCuri Ziekenhuis in Venlo, voert actie. Ⓒ MATTY VAN WIJNBERGEN

Ze doen het niet lichtvaardig, want ze houden van hun werk en zijn zich bewust van hun verantwoordelijke taak. Maar de maat is vol voor verpleegkundigen in ziekenhuizen. Omdat hun eis voor een betere beloning en minder werkdruk niet wordt gehonoreerd, staat Nederland aan de vooravond van ingrijpende acties. Drie verpleegkundigen vertellen waarom. „Nu verdienen verpleegkundigen veel minder dan leraren. Dat terwijl er heel veel verantwoordelijkheid op onze schouders ligt.”