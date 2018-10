’Ga beleggen voor (klein)kinderen’

Op tijd beginnen met beleggen voor de studie van een kind kan lonen. Ⓒ Foto ANP

Ouders of opa’s en oma’s die een som geld willen opbouwen voor hun (klein)kind kunnen in plaats van sparen ook kiezen voor beleggen. Zij kunnen op de beurs een groter vermogen opbouwen voor de latere studie of woningaankoop van hun oogappel.