Topman moederconcern MediaMarkt per direct weg

Ceconomy waarschuwde vorige week al voor een verlaging van de winstverwachtingen vanwege mindere resultaten bij de dochters MediaMarkt en Saturn. Financieel directeur Mark Frese zal de taken van Haas over gaan nemen totdat een opvolger is gevonden.

In september had het bedrijf de winstverwachting ook al naar beneden bijgesteld, toen omdat de resultaten in Duitsland tegenvielen.

Ceconomy rekent voor dit jaar op een bedrijfsresultaat van zo'n 630 miljoen euro. In september ging het bedrijf nog uit van tussen de 680 miljoen en 710 miljoen euro