’Brexit-voorstel May grootste Britse vernedering sinds Suez’

Johnson trok weer eens fel van leer tegen het brexit-beleid van May, zo meldt Reuters op basis van zijn betoog in de Belfast Newsletter. Hij maakte daarbij een vergelijking met de Suez-crisis in 1956 die historisch wordt gezien als het definitieve einde van het Verenigd Koninkrijk als grootmacht.

May kwam vorige maand nog met een nieuw voorstel, het zogeheten Chequers-plan, waarbij wordt vastgehouden aan veel EU-regels en die staat voor vrijhandel met de EU wat betreft goederen, maar zonder het vrije verkeer van personen.

Volgende week komen alle Europese regeringsleiders uit de Europese Unie bijeen in Brussel om te gaan praten over de voorwaarden van de Britse uittreding.